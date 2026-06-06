今年３月の大相撲春場所を最後に、現役を引退した元幕内剣翔の安彦剣太郎さん（３４）が６日、都内で今年１月に入籍した現役客室乗務員の祐華さんと結婚披露宴および断髪式を行った。

大銀杏での和装姿で祐華さんと入場した元剣翔。乾杯、ケーキ入刀の後は、会場内で断髪式を行った。整髪後はお色直しを兼ねて再登場する、異色の披露宴となった。

断髪式では霧島と琴桜の両大関、翔猿や大栄翔、祐華さんらにはさみを入れられた。最後は所属した追手風部屋の師匠、追手風親方（元幕内大翔山）の止めばさみで大銀杏に別れを告げ、大号泣だった。

元剣翔は「泣かないと思っていたのですが、最後は入門からのことを思い出して急に来ました。スッキリしました。これで本当に引退ですから」と晴れ晴れとした表情を見せた。異色の断髪式となり「協会に残っていないのに、これだけ注目されてうれしいです」と語った。

引退後は都内で焼肉店「桃松苑」を経営。「ファンの方が来てくれるので、接客で毎日出ています。体が痛くないのがいいですね。精神的には疲れますけど。２店舗目、３店舗目と大きくしたい」と語った。