ＪＯ１やＩＮＩ、ＭＥ：Ｉを輩出したサバイバルオーディション番組の第４弾「ＰＲＯＤＵＣＥ １０１ ＪＡＰＡＮ 新世界」のデビューメンバーお披露目が６日、東京体育館で行われ、最終審査まで勝ち残った２２人の中から１２人が選出。「ＫＯ１ＫＥＹＺ（コイキーズ）」として今秋に日韓同時デビューすることが発表された。

「国民プロデューサー」と呼ばれる一般ファンの投票結果のみでメンバーが決定する、日本で初めてとなるサバイバルオーディション。「−新世界」と題した今回は国籍・出身地を問わず、全世界から集結した参加者が競い合う形式で、シリーズ初の全世界配信／投票が行われた。この日行われたＦＩＮＡＬ審査には、これまでの審査を勝ち抜いた２２名の練習生が参加。２組に分かれてパフォーマンスを披露し、最後のアピールをした。

ステージが終わり、合格者が発表されると、涙を流して喜ぶメンバーも。４位通過したＳＨＩＮＨＡＥＮＧ（オ・シンヘン）は今後の意気込みを聞かれ、「成長して、東京ドームに行きたい。東京ドームで会いましょう」と大きな目標を宣言。１０位通過のＲＹＵＪＩ（杉山竜司）が「僕は歌が得意なので、自慢の歌声で『ＫＯ１ＫＥＹＺ』を世界に連れて行きたい」と力強く宣言すれば、１位通過したＫ．ＤＡＩＫＩ（加藤大樹）は「誰にでも憧れられる存在になりたい。弱点を無くして、全てのことに挑戦して行きたい」と意気込んだ。