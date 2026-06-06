「日プ新世界」から誕生「KO1KEYZ（コイキーズ）」初ファンミ日韓で開催＆「KCON LA」出演決定 6月8日「DayDay.」にも生出演

「日プ新世界」から誕生「KO1KEYZ（コイキーズ）」初ファンミ日韓で開催＆「KCON LA」出演決定 6月8日「DayDay.」にも生出演