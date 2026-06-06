「日プ新世界」から誕生「KO1KEYZ（コイキーズ）」初ファンミ日韓で開催＆「KCON LA」出演決定 6月8日「DayDay.」にも生出演
【モデルプレス＝2026/06/06】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナルが6月6日、東京体育館にて開催され、「KO1KEYZ」（コイキーズ）としてデビューするメンバー12人が決定。日本テレビ系全国ネット、LeminoとMnet Plusにて生配信された第二部にて今後の活動について発表があった。
【写真】「日プ」最新シリーズデビューメンバー12人一覧
メンバーが決定したばかりのKO1KEYZは、6月8日放送の日本テレビ系「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演することが決まった。さらに8月14日には「2026 KCON LA」への出演が決定。また、8月21日〜23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて、9月9日〜10日に兵庫・神戸ワールド記念ホールにて「2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING」を開催し、11月には韓国・ソウルでも開催されることが発表された。また、オフィシャルサイト＆オフィシャルファンクラブもオープン。加えて8月19日には番組オリジナルアルバム「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が発売される。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送された。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信。投票総数は698万3025票にものぼり、注目度の高さを感じさせた。22人のファイナリストの中からK.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨ）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人がデビューメンバーに決定した。グループ名は「KO1KEYZ」（読み：コイキーズ）。新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンの心を開いて恋に落としていく、という意味が込められている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「日プ新世界」から誕生・KO1KEYZ「KCON LA」出演・ファンミ開催など発表
メンバーが決定したばかりのKO1KEYZは、6月8日放送の日本テレビ系「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演することが決まった。さらに8月14日には「2026 KCON LA」への出演が決定。また、8月21日〜23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて、9月9日〜10日に兵庫・神戸ワールド記念ホールにて「2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING」を開催し、11月には韓国・ソウルでも開催されることが発表された。また、オフィシャルサイト＆オフィシャルファンクラブもオープン。加えて8月19日には番組オリジナルアルバム「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が発売される。
◆「日プ新世界」デビューグループはKO1KEYZ（コイキーズ）
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、二部構成で放送された。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信。投票総数は698万3025票にものぼり、注目度の高さを感じさせた。22人のファイナリストの中からK.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨ）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）、TOWA（濱田永遠）の12人がデビューメンバーに決定した。グループ名は「KO1KEYZ」（読み：コイキーズ）。新世界への扉を開き「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンの心を開いて恋に落としていく、という意味が込められている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
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