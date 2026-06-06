高岡早紀、娘リクエストの自家製ピクルス公開「何でも作れるのすごい」「瓶がおしゃれすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/06】女優の高岡早紀が6月4日、自身のInstagramを更新。自家製のピクルスを公開した。
【写真】53歳大河女優「瓶がおしゃれすぎる」娘リクエストの自家製ピクルス
高岡は「娘のリクエストできゅうりのピクルス作った」と報告。「自家製のディルとローズマリーを入れて」と説明し、きゅうり、ディル、ローズマリー、輪切りの唐辛子などがピクルス液にしっかりと浸かった様子を披露している。
また「ピクルスが好きって、オトナになったのねー」と娘の成長についてもつづっている。
この投稿は「料理上手で尊敬」「瓶がおしゃれすぎる」「愛情もたっぷり入ってますね」「何でも作れるのすごい」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】53歳大河女優「瓶がおしゃれすぎる」娘リクエストの自家製ピクルス
◆高岡早紀、自家製のピクルス披露
高岡は「娘のリクエストできゅうりのピクルス作った」と報告。「自家製のディルとローズマリーを入れて」と説明し、きゅうり、ディル、ローズマリー、輪切りの唐辛子などがピクルス液にしっかりと浸かった様子を披露している。
◆高岡早紀の投稿に「何でも作れるのすごい」と反響
この投稿は「料理上手で尊敬」「瓶がおしゃれすぎる」「愛情もたっぷり入ってますね」「何でも作れるのすごい」「真似してみたい」と反響を呼んでいる。
高岡は、1996年に俳優の保阪尚希と結婚。1998年に長男、2000年に次男、と2人の息子をもうけ、2004年に離婚した。2010年、当時交際していた青年実業家との間に第3子となる女児を出産した。（modelpress編集部）
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