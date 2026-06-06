塩野瑛久、村重杏奈はジョナサン派？ スティーブ派？ 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の魅力を語る

同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。#2は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」回の後編。引き続き、俳優・塩野瑛久さんとタレント・村重杏奈さんが、ホーキンスの住人たちへの偏愛を語り合います。後編は、ジョナサンかスティーブか、究極の2択に始まるキャラクター愛、悪役ヴェクナ／ヘンリーの魅力、そして80年代カルチャーへの憧れについて。

※ ドラマ本編のネタバレを含みますのでご注意ください。

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』LOVEなおふたり

塩野瑛久

しおの・あきひさ 1995年1月3日生まれ。東京都出身。2012年、デビュー。2013年にスーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』で注目を集め、その後、映画「HiGH&LOW THE WORST」、ドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズやなどに出演。2024年大河ドラマ『光る君へ』での一条天皇役が話題に。近年は日韓制作のドラマ「魔物（마물）」、『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』『嘘が嘘で嘘は嘘だ』『未来のムスコ』など注目作に出演。公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』、『SAKAMOTO DAYS』のほか、『マジカル・シークレット・ツアー』(6.19)、『ラブ≠コメディ』（7.3）、『すべて真夜中の恋人たち』（今秋）が公開予定。7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』では、主演・松村北斗さん演じる爽太の親友・相良友也を演じるなど、話題作への出演が相次いでいる。現在放送中のTVアニメ「あかね噺」では、オーディションを経て初の声優に挑戦するなど活動幅を広げている。

Instagram ＠akihisa_shiono_official

村重杏奈

むらしげ・あんな 元HKT48 一期生。父が日本人、母がロシア人というハーフタレント。 明るく独特なポジティブキャラでバラエティーやコメンテーターとして活躍する一方、ハーフの容姿を生かしモデルとしても活躍。自身初の下着ブランド「TOLEETY」をプロデュース。

Instagram @hktanna4848

What's 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

https://www.youtube.com/watch?v=Tmru8AqlDEc

姿を消した少年、人目を忍び行われる数々の実験、破壊的な超常現象、突然現れた少女。すべての不可解な謎をつなぐのは、小さな町に隠された恐ろしい秘密。シーズン1〜5をNetflixで世界独占配信中。

出演：ウィノナ・ライダー、デヴィッド・ハーバー、ミリー・ボビー・ブラウン、フィン・ヴォルフハルト、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、ノア・シュナップ、セイディー・シンク、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートン

制作：ザ・ダファー・ブラザーズ

公式サイト

#1（前編）はこちら 👀

https://youtu.be/d6rYhZJP4N8

“スティーブ＆ダスティン”という最高のペア

前編に引き続き、『ストシン』熱冷めやらぬ様子でトークを繰り広げてくれたおふたり。後編は、作品を観た人なら悩まずにはいられない、“スティーブ派？ジョナサン派？”という究極の2択からスタート！ #2の見どころをダイジェストでお届けします。

塩野

僕はスティーブ派ですね。人間くさいし、男の目線から観ると、共感する部分もあったりで。

あと、スティーブとダスティンのペアがとにかく大好きなんです。

村重

わかるーっ！

塩野

スティーブとダスティンが喧嘩するところとかも、男同士だとあるあるだよな…とか思いながら、共感せざるを得ないですし。

スティーブの不器用なところが、#1で語った推しキャラのホッパーに近いところもあって。不器用なキャラが好きなのかもしれない。

村重

確かに！ 不器用なキャラに惹かれてますね。

実は、私もスティーブ派なんです。

塩野

お！ その心は？

村重

スティーブってまっすぐな中でも、ちょっと遊び人気質というか、言葉足らずというか。でも、いてほしいときに絶対にそばにいてくれるんです。あと、めちゃくちゃ強い。だからキュンキュンしちゃいますね。

ただ、超ずるいことを言うと、前半はジョナサン、後半はスティーブ、みたいな…。本当にどっちも好きなんですよ。

「私、いち早く解読してました 」

村重

『ストレンジャー・シングス』ってロシアが舞台で登場するじゃないですか！ 実は私、ロシアに昔住んでたことがあって。

塩野

そっか！

村重

だから、「黒い猫が〜」っていうロシアの暗号が登場するシーン、私はいち早く解読してました。

塩野

え〜っ！ それはすごいですね。

村重

主人公たちよりも早く、私は「黒い猫だよ」って言ってたんで、それだけはマウントとってます。

塩野

（笑）。それをわかってた人はなかなかいないと思います。

『ストシン』は制作スタイルもLOVE！

塩野

制作についてのインタビューを読むと、キャラクターが立っている人は実際に役を広げていたみたいです。

例えば、ルーカスの妹・エリカなんかは、本当はちょい役で終わる予定だったらしいんですよ。でも、エリカ役のプリア・ファーガソンさんの演技が上手すぎて、役を広げることになったらしいです。

村重

え〜っ。じゃあ『ストレンジャー・シングス』って、制作中にもいろいろ変えたりしたんですかね？

塩野

めちゃくちゃ変えてるみたいですよ。死ぬはずのキャラが死なない、みたいな。

村重

へぇ〜。面白い！

塩野

だから、『ストレンジャー・シングス』は、作り方がとにかく好きだなって。キャラクターの役を広げるところとか、現場の雰囲気を作品に取り入れる柔軟性も持っていて。そんなことしてくれる現場あるんだ！みたいな。

村重

確かに〜。己の実力がかなり試される現場ではあるけど…。

本編はYouTube、Spotifyほか各種プラットフォームで配信中！

https://youtu.be/bPuE_dsO7Z4

anan Podcast「エンタメ♡LOVE」

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ananがお送りするPodcast「エンタメ♡LOVE」は、同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合うトーク番組です。映画、ドラマ、マンガ、アニメ、ゲーム、小説など、ジャンルは問いません。“好き“の尽きない会話は、作品の世界をもっと広げてくれる。新しい“好き“に出会える、心躍る時間をお届けします。