塩野瑛久、村重杏奈はジョナサン派？ スティーブ派？ 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の魅力を語る
同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合う、Podcast番組「エンタメ♡LOVE」。#2は「ストレンジャー・シングス 未知の世界」回の後編。引き続き、俳優・塩野瑛久さんとタレント・村重杏奈さんが、ホーキンスの住人たちへの偏愛を語り合います。後編は、ジョナサンかスティーブか、究極の2択に始まるキャラクター愛、悪役ヴェクナ／ヘンリーの魅力、そして80年代カルチャーへの憧れについて。
※ ドラマ本編のネタバレを含みますのでご注意ください。
『ストレンジャー・シングス 未知の世界』LOVEなおふたり塩野瑛久
しおの・あきひさ 1995年1月3日生まれ。東京都出身。2012年、デビュー。2013年にスーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』で注目を集め、その後、映画「HiGH&LOW THE WORST」、ドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズやなどに出演。2024年大河ドラマ『光る君へ』での一条天皇役が話題に。近年は日韓制作のドラマ「魔物（마물）」、『終幕のロンド-もう二度と、会えないあなたに-』『嘘が嘘で嘘は嘘だ』『未来のムスコ』など注目作に出演。公開中の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』、『SAKAMOTO DAYS』のほか、『マジカル・シークレット・ツアー』(6.19)、『ラブ≠コメディ』（7.3）、『すべて真夜中の恋人たち』（今秋）が公開予定。7月期土曜ドラマ『告白―25年目の秘密―』では、主演・松村北斗さん演じる爽太の親友・相良友也を演じるなど、話題作への出演が相次いでいる。現在放送中のTVアニメ「あかね噺」では、オーディションを経て初の声優に挑戦するなど活動幅を広げている。
Instagram ＠akihisa_shiono_official村重杏奈
むらしげ・あんな 元HKT48 一期生。父が日本人、母がロシア人というハーフタレント。 明るく独特なポジティブキャラでバラエティーやコメンテーターとして活躍する一方、ハーフの容姿を生かしモデルとしても活躍。自身初の下着ブランド「TOLEETY」をプロデュース。
Instagram @hktanna4848
What's 『ストレンジャー・シングス 未知の世界』
姿を消した少年、人目を忍び行われる数々の実験、破壊的な超常現象、突然現れた少女。すべての不可解な謎をつなぐのは、小さな町に隠された恐ろしい秘密。シーズン1〜5をNetflixで世界独占配信中。
出演：ウィノナ・ライダー、デヴィッド・ハーバー、ミリー・ボビー・ブラウン、フィン・ヴォルフハルト、ゲイテン・マタラッツォ、ケイレブ・マクラフリン、ノア・シュナップ、セイディー・シンク、ナタリア・ダイアー、チャーリー・ヒートン
制作：ザ・ダファー・ブラザーズ
公式サイト
#1（前編）はこちら 👀
“スティーブ＆ダスティン”という最高のペア
前編に引き続き、『ストシン』熱冷めやらぬ様子でトークを繰り広げてくれたおふたり。後編は、作品を観た人なら悩まずにはいられない、“スティーブ派？ジョナサン派？”という究極の2択からスタート！ #2の見どころをダイジェストでお届けします。
塩野
僕はスティーブ派ですね。人間くさいし、男の目線から観ると、共感する部分もあったりで。
あと、スティーブとダスティンのペアがとにかく大好きなんです。
村重
わかるーっ！
塩野
スティーブとダスティンが喧嘩するところとかも、男同士だとあるあるだよな…とか思いながら、共感せざるを得ないですし。
スティーブの不器用なところが、#1で語った推しキャラのホッパーに近いところもあって。不器用なキャラが好きなのかもしれない。
村重
確かに！ 不器用なキャラに惹かれてますね。
実は、私もスティーブ派なんです。
塩野
お！ その心は？
村重
スティーブってまっすぐな中でも、ちょっと遊び人気質というか、言葉足らずというか。でも、いてほしいときに絶対にそばにいてくれるんです。あと、めちゃくちゃ強い。だからキュンキュンしちゃいますね。
ただ、超ずるいことを言うと、前半はジョナサン、後半はスティーブ、みたいな…。本当にどっちも好きなんですよ。
「私、いち早く解読してました 」
村重
『ストレンジャー・シングス』ってロシアが舞台で登場するじゃないですか！ 実は私、ロシアに昔住んでたことがあって。
塩野
そっか！
村重
だから、「黒い猫が〜」っていうロシアの暗号が登場するシーン、私はいち早く解読してました。
塩野
え〜っ！ それはすごいですね。
村重
主人公たちよりも早く、私は「黒い猫だよ」って言ってたんで、それだけはマウントとってます。
塩野
（笑）。それをわかってた人はなかなかいないと思います。
『ストシン』は制作スタイルもLOVE！
塩野
制作についてのインタビューを読むと、キャラクターが立っている人は実際に役を広げていたみたいです。
例えば、ルーカスの妹・エリカなんかは、本当はちょい役で終わる予定だったらしいんですよ。でも、エリカ役のプリア・ファーガソンさんの演技が上手すぎて、役を広げることになったらしいです。
村重
え〜っ。じゃあ『ストレンジャー・シングス』って、制作中にもいろいろ変えたりしたんですかね？
塩野
めちゃくちゃ変えてるみたいですよ。死ぬはずのキャラが死なない、みたいな。
村重
へぇ〜。面白い！
塩野
だから、『ストレンジャー・シングス』は、作り方がとにかく好きだなって。キャラクターの役を広げるところとか、現場の雰囲気を作品に取り入れる柔軟性も持っていて。そんなことしてくれる現場あるんだ！みたいな。
村重
確かに〜。己の実力がかなり試される現場ではあるけど…。
本編はYouTube、Spotifyほか各種プラットフォームで配信中！
anan Podcast「エンタメ♡LOVE」
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ananがお送りするPodcast「エンタメ♡LOVE」は、同じ作品を心から愛するふたりが、その想いを余すことなく語り合うトーク番組です。映画、ドラマ、マンガ、アニメ、ゲーム、小説など、ジャンルは問いません。“好き“の尽きない会話は、作品の世界をもっと広げてくれる。新しい“好き“に出会える、心躍る時間をお届けします。