

「ブラタモリ」京都・平等院鳳凰堂場面カット

「ブラタモリ」 6月6日（NHK 7時30分〜）は、京都・平等院鳳凰堂を特集する。超ビジュアル重視の建築は、なぜ生まれたのか。“千年の美”の秘密を、タモリが解き明かす。

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。

今回の舞台は10円玉にも刻まれた国宝・平等院鳳凰堂！その美しさの秘密に迫る。左右対称に広がる優美な姿、きらびやかに輝く装飾――機能性よりも“美しさ”を徹底的に追求した唯一無二の存在・平等院鳳凰堂は、なぜ生まれたのか？

タモリも思わず「ビジュアル系」と唸なった美しさの背景には、栄華を極めた平安貴族・藤原氏の、想像を超える“美への執念”と“意外な思惑”があった!?

今回特別に堂内へ！阿弥陀如来坐像をはじめとする国宝の数々に、タモリ大興奮！さらに宇治川では、鵜飼いの観覧船から幻想的な川霧を体感。

世界遺産・宇治上神社とともに、地形と景観を生かして表現された極楽浄土のイメージとは？

タモリ コメント

高校のときに初めて修学旅行で見たんですが、その美しさは、本当に印象に残っています。川霧に浮かぶ平等院鳳凰堂、すばらしい眺めだったでしょうね。宇治川をはさんだ、町ぜんぶで表現された世界。すごかったです。

番組情報

「ブラタモリ」 放送予定NHK-G 6月6日（土）「京都・平等院鳳凰堂」 毎週土曜 夜7時30分〜出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー ナレーション：あいみょんエンディングテーマ 山下達郎「人力飛行機」インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり