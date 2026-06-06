渡辺翔太のTOD’Sコーデ！ミラノのショットから私服姿まで“ビジュ強すぎ”な着こなしを厳選

写真＆動画：渡辺翔太のTOD’Sコーデ！ビジュ強すぎな着こなしショット（全8投稿）

2026年1月にイタリアのラグジュアリーブランドTOD’Sのアンバサダーに就任した渡辺翔太。ミラノでのショットをはじめ、SNSにはTOD’Sを取り入れた様々なスタイリングが投稿されている。

本稿では、そのなかからビジュアルと着こなしの両方が光るTOD’Sコーデを厳選して紹介する。

■伊勢丹ポップアップで披露した多彩なTOD’Sスタイル

自身のInstagramに投稿された、今年4月に伊勢丹新宿店で開催されたTOD’Sのポップアップイベントでのスタイリング。ベージュのセットアップにブルーのバッグを合わせた爽やかな着こなしをはじめ、マスタードカラーのジャケットが映える大人カジュアル（投稿2枚目）、ブラックを基調としたシックな装い（投稿3枚目）など、異なるテイストを着こなしている。

透き通るような肌と端正な顔立ちがそれぞれのコーディネートをさらに引き立てている。別日に投稿されたオフショットには、「はぁ…かっこいい」「かっこいい翔太くんと笑顔が可愛い翔太くん、両方見れて、嬉しかった」という声が寄せられた。

■オリーブカラーのセットアップで魅せるミラノ散策スタイル

「お散歩」とコメントを添え、渡辺のInstagramに投稿されたミラノでのショット。TOD’Sの『2026-27年秋冬ウィメンズファッションショー』に出席するためミラノを訪れており、運河沿いの橋の上にたたずむ姿や石畳の街並みを歩く様子などを公開。

オリーブカラーのセットアップにカーキのシャツ、ネイビーのトートバッグを合わせた落ち着いたスタイリングも印象的。明るめのヘアカラーも相まって、シックな装いながらも軽やかな雰囲気を漂わせている。

■TOD’Sのジャケット×デニムで魅せる大人カジュアル

自身のInstagramで、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を前に「名古屋コーデ」と紹介したスタイリング。TOD’Sのベージュのジャケットにワイドデニムを合わせ、肩の力が抜けた大人カジュアルな着こなしを披露。

ブラウンのニットや黒のニット帽、サングラスを取り入れたスタイリングも印象的。手にしたブラックのバッグがコーディネートを引き締めており、肩の力が抜けた装いのなかにも上品さを感じさせる。

■ミラノへ向かうエアポートスタイル

『GQ JAPAN』のInstagramに投稿されたエアポートスタイル。ベージュを基調としたワントーンコーデで、ゆったりとしたシルエットのトップスとパンツを合わせたリラックス感のある着こなしを披露。

ブラックのバッグやシューズがコーディネートのアクセントとなっており、シンプルながらもこなれた雰囲気を演出している。

『2026年秋冬ミラノ・ファッションウィーク』への参加を前に公開されたショットで、上品な空港ファッションが目を引く。

■ブラウンジャケットで魅せるショー会場スタイル

『SPUR』のInstagramに投稿された、TOD’Sの『2026年春夏コレクション』のショー会場でのインタビュー動画。ブラウンのジャケットに白のインナーを合わせたスタイリングで登場。

シンプルなアイテム選びながらも、自然と視線を引きつける着こなしが印象的。動画内ではショーに参加した感想やミラノの街の印象について語ったほか、現地で偶然会った目黒蓮とのエピソードも披露した。

『SPUR』では、『2026-27年秋冬ウィメンズショー』でのショーの様子やメッセージ映像も公開している。さらに、『2025-2026年秋冬コレクション』をまとった渡辺と「トッズと過ごすミラノの休日」と題したYouTubeのスペシャルムービーも公開している。