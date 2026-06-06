ドイツ代表に悲劇…18歳新星が負傷でW杯欠場が決定。ナーゲルスマン監督は悲痛「本当に残念だ。彼を置いておきたかった」

ドイツ代表に悲劇…18歳新星が負傷でW杯欠場が決定。ナーゲルスマン監督は悲痛「本当に残念だ。彼を置いておきたかった」