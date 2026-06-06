

（C）ミスマガジン2027 ベスト20お披露目イベント

「ミスマガジン2027」（講談社主催）の第二次審査を通過した「ベスト20」となるメンバー20人をお披露目するイベントがこのほど、都内で行われ、殺陣やダンス、バレエ、早口言葉などそれぞれ特技を披露してアピールした。

ベスト２０

１、白石杏衣（しらいしももえ）三重県２、花守雛（はなもりひな）神奈川県３、上山沙希（みやまさき）東京都４、富田莉代（とみたりよ）神奈川県５、瀬戸りおん（せとりおん）東京都６、小山くるみ（こやまくるみ）東京都７、成瀬光（なるせひかり）大阪府８、林春花（はやしはるか）福岡県９、世波柊璃（せなじゅり）兵庫県10、弓家つばき（ゆみやつばき）東京都11、内田祭莉（うちだまつり）福岡県12、中山未來（なかやまみくる）栃木県13、用松杏莉（もちまつあんり）福岡県14、山本日菜乃（やまもとひなの）東京都15、中村釉香（なかむらゆうか）大阪府16、野間愛希（のまあき）広島県17、新井乃愛（あらいのあ）大阪府18、白椛れい（しらかばれい）大阪府19、蟻波りん（ありなみりん）栃木県20、新木美衣（あらきみい）東京都