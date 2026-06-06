「トイ・ストーリー5」スペシャルカフェ、全国4都市で開催 オリジナルグッズも多数展開
【女子旅プレス＝2026/06/06】ディズニー＆ピクサー最新作映画の公開を記念したスペシャルカフェ「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEが、2026年7月3日（金）より東京、大阪、愛知、宮城にて、順次期間限定オープン。キャラクターをイメージしたフードやドリンク、限定オリジナルグッズが多数揃う。
【写真】ウッディたちの可愛いメニュー全貌
「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEは、シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日（金）公開）との連動で、映画の世界観を体感できるスペシャルなカフェ。メニューは「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「フォーキー」「カレン・ビバリー」「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだものに加え、新キャラクターの「リリーパッド」「テック・トリオ」などの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージ。ポップでフォトジェニックなメニューが多数登場する。
「ウエスタンチキントマト」は、セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスと、ポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレート。「ON A MISSION PASTA」は、バズ軍団をイメージしたシルエットをリムにあしらったクリームパスタだ。
さらに、ジェシーをイメージした「カウガールサンドイッチ」、フォーキー＆カレンが可愛い「特別なウエディングケーキ」、バナナの間からエイリアンが顔をのぞかせた「グリーンバナナスプリット」のほかに、各キャラクターをイメージしたドリンクも揃う。なお、全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっている。開催期間の前期と後期で異なる限定メニューも登場するため、何度訪れても新しい発見がある。
また、お気に入りのドリンクと一緒に購入できるストローチャームや白雲石コースターなどのスーベニア、カフェ限定のオリジナルグッズも多数展開する。特典なども用意し、『トイ・ストーリー5』の公開に向けて盛り上げる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■東京/表参道：OH MY CAFE
2026年7月3日（金）〜9月13日（日）
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
■東京/新宿：BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店
2026年7月10日（金）〜8月30日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
■大阪/梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店
2026年7月3日（金）〜8月23日（日）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
■愛知/名古屋：BOX cafe＆spaceグローバルゲート2号店
7月3日（金）〜8月9日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
■宮城/仙台：BALLER：S イオンモール新利府店
2026年7月3日（金）〜8月30日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F
予約方法：2026年6月5日（金） 12:00カフェ公式サイトOPEN。予約スタート：18:00〜
（C）Disney/Pixar （C）Just Play, LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C）Hasbro. All Rights Reserved.
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【写真】ウッディたちの可愛いメニュー全貌
◆ウッディら人気キャラメニューが充実
「トイ・ストーリー5」OH MY CAFEは、シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日（金）公開）との連動で、映画の世界観を体感できるスペシャルなカフェ。メニューは「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」「フォーキー」「カレン・ビバリー」「エイリアン」などのおなじみのおもちゃたちにちなんだものに加え、新キャラクターの「リリーパッド」「テック・トリオ」などの個性豊かな最先端のおもちゃをイメージ。ポップでフォトジェニックなメニューが多数登場する。
「ウエスタンチキントマト」は、セピア調のウッディのフェイスをあしらったライスと、ポンチョをイメージしたチキントマトを組み合わせた、ノスタルジックな色合いのプレート。「ON A MISSION PASTA」は、バズ軍団をイメージしたシルエットをリムにあしらったクリームパスタだ。
◆オリジナルグッズも多数展開
また、お気に入りのドリンクと一緒に購入できるストローチャームや白雲石コースターなどのスーベニア、カフェ限定のオリジナルグッズも多数展開する。特典なども用意し、『トイ・ストーリー5』の公開に向けて盛り上げる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「トイ・ストーリー5」OH MY CAFE開催概要
■東京/表参道：OH MY CAFE
2026年7月3日（金）〜9月13日（日）
東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階
■東京/新宿：BOX cafe＆space ルミネエスト新宿2号店
2026年7月10日（金）〜8月30日（日）
東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿8階
■大阪/梅田：BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店
2026年7月3日（金）〜8月23日（日）
大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪6階
■愛知/名古屋：BOX cafe＆spaceグローバルゲート2号店
7月3日（金）〜8月9日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
■宮城/仙台：BALLER：S イオンモール新利府店
2026年7月3日（金）〜8月30日（日）
宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2F
予約方法：2026年6月5日（金） 12:00カフェ公式サイトOPEN。予約スタート：18:00〜
（C）Disney/Pixar （C）Just Play, LLC
Mr.Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission. （C）Hasbro. All Rights Reserved.
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