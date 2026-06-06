過酷な環境の変化にも揺るがない土台作りを、アスリート・長望未が伝授

美容賢者11名がいますぐ使えるテクをガチ伝授！ 朝の仕込み術から外出中のお直し、アフターケアまで教えちゃいます。

長粼望未

元ソフトボール日本代表。JD.LEAGUEブランドアンバサダー。テレビ、ラジオをはじめ、雑誌、SNS、YouTubeなどメディアで活躍する傍ら、自身のアパレルブランド『nopon』を手掛けるなど才能を発揮している。@nozomi.nagasaki

method1｜肌テク

夏でも化粧崩れしにくいベースメイクをしっかり作る

50年以上の時間をかけて湧出する南フランスの源泉から直接ボトリングした温泉水100％のスプレー。独自のミネラル成分と細菌叢由来の天然活性物質が肌を健やかに導く。「アベンヌ ウオーター」300g \2,420（ピエール ファーブル ジャポン TEL. 0120-171-760）

メイクする時は、汗が出ないよう涼しい部屋で。「下地をのばすスポンジに化粧水を振りかけると、肌なじみがアップ！ 最後に化粧水スプレーを顔全体に振りかけてしっかり乾かすことで、汗や皮脂によるヨレを防ぎ、崩れにくい状態をキープしやすくなります」

method2｜肌テク

マスカラがヨレて、パンダ目にならないようにコーティング

キープブースト成分・形状持続ポリマー配合で、いつものマスカラを鉄壁のように一日中強力キープ。涙・汗・皮脂・湿気に負けないにじみバリア処方で、にじみを徹底ブロック。3月に新色の「クリアブラック」が登場。「ストロング カールキーパーWP」\1,320（KISSME〈伊勢半〉 TEL. 03-3262-3123）

汗や皮脂でマスカラがにじんだり、パンダ目になることも。「だから通常のマスカラの後に、コーティングマスカラを塗ってヨレを防止。日差しやクーラーの乾燥からもまつげを守ってくれます」

method3｜肌テク

どんな環境下にも負けないようにスキンケアで肌を土台から強化！

質が高く安全で、美肌に向け働く“ヒト臍帯由来間葉系幹細胞エクソソーム”と進化系NMM“NAD”の力で肌細胞の再生を目指す話題のBureauシリーズから「ブースターミストローション」と「シグナルトランスフォーミングクリーム」※長粼さん私物

エクソソーム入りのスキンケアアイテムを愛用。「これらを使い始めてから例年に比べて日焼けが気にならないし、このまえ乾燥地域から湿気地域へ移動した際も何の肌トラブルもありませんでした」

method4. 髪テク

トリートメントとブラッシングで髪へのダメージを軽減！

人気の韓国パーソナルケアブランド『UNOVE』による、31種類のタンパク質＆アミノ酸と5種類の植物由来のゴールデンオイル。最適なテクスチャーと優れた効果でずっと触りたくなる柔らかな手触りの髪へ導く。「ディープダメージトリートメントEX」150g \1,700（UNOVE https://unove.jp/）

ダメージ髪に本質的な栄養を与えてくれるトリートメントを使用。「それと、紫外線で髪が傷まないようにスタイリングスプレーは、細めのブラシに振りかけて使っています」

method5｜肌テク

日焼け止めクリームは指でしっかりムラなく塗り込む

日焼け止めは、適正量をしっかり守ることが基本中の基本！ まずは商品に記載された使用量をチェックすることを忘れずに。「指3本にクリームを出し、両手を合わせた後に均等にトントン顔につけてから塗り込むと、ムラなく塗れます」

紫外線ブロックだけでなく、肌のトーンアップと補正もこれ1本。ブライトニング、シワケア、紫外線遮断の3重機能。軽く爽やかな仕上がりに。「ウォータフルトーンアップサンクリーム パープル」SPF50+・PA++++50ml \2,860（d'Alba overseas-japan@bmonument.com）