「阪神８−１楽天」（５日、甲子園球場）

阪神が大勝で連敗を３で止め、甲子園での連敗も５でストップした。先発・高橋遥人投手は７回６安打１失点１０奪三振で開幕から無傷の７連勝。打線は五回に佐藤輝明内野手の右中間への２点適時二塁打で先制すると、六回に熊谷、立石の適時打で加点するなど計１０安打８得点。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−交流戦では甲子園初勝利。

「投げるべき人が投げて、ピンチもあって、４番が打ってね。タイガースらしいゲームで、ファンの方に勝利を届けられてうれしいです」

−３盗塁に、ヒットエンドランもあった。

「よく走っていましたね。みんな元気に走り回ってくれました」

−高橋は五回に先頭安打。バットでも貢献。

「もちろん自分たちも思うことはありますけどね。もっと、もっと燃えていってね。選手も燃えていると思いますけど、やっぱり佐藤もやってくれますから。非常に心強い佐藤ですよね」

−立石に１本が出た。きっかけになりそうだ。

「１番に入っていますから。ゲームに勝つためのプレーを心がけながらやってくれています。明日も元気に立ち向かっていく、と。そこに尽きるんじゃないですか」

−試合前には監督から声掛けするシーンも。

「ポッとこちらが話しかけると、少し技術などのところも語り掛けてくる、返答してくる。もしかしたら聞いてもらいたいこともあるのかと最近、思いますね。打撃コーチもいるし、ヘッドコーチもいる。いろんな選手、スタッフ、首脳陣…どの選手もそうですけど、そういう意味でチームワークというのは非常に大事になると思います」