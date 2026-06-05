【パシフィックパリセーズ（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】女子ゴルフの今季メジャー第２戦、全米女子オープン選手権は４日、米カリフォルニア州パシフィックパリセーズのリビエラＣＣ（パー７１）で第１ラウンドが行われ、渋野日向子が５バーディー、２ボギーの３アンダーの３位で発進した。

畑岡奈紗が２アンダーの８位、古江彩佳、吉田優利、桑木志帆が１アンダーの１４位につけた。日本勢は過去最多の２３人が出場。ジェニファー・カプチョ（米）が５アンダーで首位に立った。

３アンダーでホールアウトした渋野は「最初から最後まで、本当にいい集中力でできた」と笑顔を見せた。

１番で幸先良くバーディーを奪った。２番でボギー、３番でバーディー、４番で再びボギーと出入りの激しいゴルフとなったが、７番でバーディーを決めてからは流れをつかんだ。９番で２・６メートルのパーパットを沈め、１０、１１番で連続バーディーで３アンダーに伸ばした。

１７番パー５では第１打をバンカーに入れ、第３打がグリーン奥のラフに入るが、第４打できっちりと寄せ、パーでしのいだ。「スタートでしっかりバーディーを取り切れたのが良かったし、後半はアプローチ、パターで耐えられた」と振り返った。

いずれもメジャーで優勝経験のあるミシェル・ウィー（米）と曽雅●（台湾）と同組で回ったこともプラスに働いた。「２人と一緒にプレーできることを楽しみたいと思っていた。それが最後までできた」と喜んだ。（●は「女」へんに「尼」）