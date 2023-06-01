ドンデコルテ、贅沢が怖すぎる？ 「一番搾り」CMで心の葛藤が爆発した大演説【コメント全文】
お笑いコンビ・ドンデコルテ（渡辺銀次・小橋共作）が、5日より公開の「キリン一番搾り生ビール」新WEB CM『贅沢が怖い男』篇に出演。「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」をテーマに、心の葛藤が爆発した大演説を披露する。
【動画】心の葛藤爆発！大演説を披露するドンデコルテ
CM の舞台となるのは、とある居酒屋。仕事終わりのお客さんでにぎわう店内で、銀次が「私は贅沢が怖い…」と小橋に打ち明けるシーンから物語は始まる。小橋が言葉の真意を尋ねると、突如として銀次のスイッチがオンに。昨年の「M-1 グランプリ」準優勝以来、仕事が増えていることに触れ、贅沢が当たり前になることへの恐怖を熱弁。「贅沢とは我々漫才師にとって終わりを意味する！」と大演説を繰り広げる。
そんな熱弁をよそに、平然と「一番搾り」を味わおうとする小橋。必死に制止する銀次だったが、いざグラスの「一番搾り」を目の前にすると態度は豹変。「ビールの1 杯くらい、贅沢してもいいんじゃないですか？」と180 度態度を変え、「一番搾り製法」でこだわりぬかれた「一番搾り」を飲み、至福の表情で“贅沢”を噛み締める。
ドンデコルテといえば、『M-1グランプリ2025』で準優勝を飾り、「泣ける」と話題になったマクドナルドCMに出演するなど引っ張りだこ。今回新たなWEB CMに起用され、小橋は、「ビールのCMに出てる人たちってめっちゃカッコいい大人なイメージがあって、（CMに出るってことは）カッコいい大人になったって事でしょ？うれしすぎ！」と喜びを爆発させた。
そんな2人に、「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」というキーワードにちなみ、最近した“ちょっとした贅沢”を質問。小橋は、「疲れた日はタクシーに乗って帰ります」と余裕が生まれたことを明かした。一方の銀次は、「いただいたロケ弁にスーパーで買ったサラダを付けるようになりました。なんならフルーツも買って豪遊する日さえあります」と銀次らしいささやかな幸せを語った。
【ドンデコルテ コメント全文】
――新WEB CM出演が決まった時の感想を教えてください。
小橋：ビールのCMに出てる人たちってめっちゃカッコいい大人なイメージがあって、そんなCMに僕らが出させてもらえるなんてめちゃくちゃうれしかったです！だってカッコいい大人になったって事でしょ？うれしすぎ！
銀次：キリンビール様の器の大きさに平伏する思いでした。『それいけ益々荘』にてさまざまな銘柄のビールを飲んでいた私に声をおかけくださったのですから。こだわり抜かれた「一番搾り製法」を生み出しただけある、押しも押されもせぬキリンビールにふさわしい度量だと打ち震えました。それが私の“感想の一番搾り”…つまり、最初に流れ出た感想です。
――銀次さんのYouTube チャンネル（「それいけ益々荘」）では、晩酌をしながら、何気ない日常を映す企画も人気ですが、こだわり抜かれた「一番搾り」を片手にやってみたい“ちょっと贅沢な”企画はありますか？
小橋：小橋的には沖縄の海で「一番搾り」を片手にゆっくり釣りでもしてみたいですねぇ。
銀次：やはり私の手製ネギ油炒飯とともにいただきたいですね。麦の旨みにこだわった「一番搾り」ですから、ネギ油炒飯の香ばしさとの相性は、まさしくマリアージュと言ったところでしょう。
――「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」というキーワードにちなんで、最近した「ちょっとした贅沢」はありますか。
小橋：発泡酒から「一番搾り」に変えました！これは以前の僕からするとかなりの贅沢です！あと、疲れた日はタクシーに乗って帰ります！
銀次：いただいたロケ弁にスーパーで買ったサラダを付けるようになりました。なんならフルーツも買って豪遊する日さえあります。
【動画】心の葛藤爆発！大演説を披露するドンデコルテ
CM の舞台となるのは、とある居酒屋。仕事終わりのお客さんでにぎわう店内で、銀次が「私は贅沢が怖い…」と小橋に打ち明けるシーンから物語は始まる。小橋が言葉の真意を尋ねると、突如として銀次のスイッチがオンに。昨年の「M-1 グランプリ」準優勝以来、仕事が増えていることに触れ、贅沢が当たり前になることへの恐怖を熱弁。「贅沢とは我々漫才師にとって終わりを意味する！」と大演説を繰り広げる。
ドンデコルテといえば、『M-1グランプリ2025』で準優勝を飾り、「泣ける」と話題になったマクドナルドCMに出演するなど引っ張りだこ。今回新たなWEB CMに起用され、小橋は、「ビールのCMに出てる人たちってめっちゃカッコいい大人なイメージがあって、（CMに出るってことは）カッコいい大人になったって事でしょ？うれしすぎ！」と喜びを爆発させた。
そんな2人に、「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」というキーワードにちなみ、最近した“ちょっとした贅沢”を質問。小橋は、「疲れた日はタクシーに乗って帰ります」と余裕が生まれたことを明かした。一方の銀次は、「いただいたロケ弁にスーパーで買ったサラダを付けるようになりました。なんならフルーツも買って豪遊する日さえあります」と銀次らしいささやかな幸せを語った。
【ドンデコルテ コメント全文】
――新WEB CM出演が決まった時の感想を教えてください。
小橋：ビールのCMに出てる人たちってめっちゃカッコいい大人なイメージがあって、そんなCMに僕らが出させてもらえるなんてめちゃくちゃうれしかったです！だってカッコいい大人になったって事でしょ？うれしすぎ！
銀次：キリンビール様の器の大きさに平伏する思いでした。『それいけ益々荘』にてさまざまな銘柄のビールを飲んでいた私に声をおかけくださったのですから。こだわり抜かれた「一番搾り製法」を生み出しただけある、押しも押されもせぬキリンビールにふさわしい度量だと打ち震えました。それが私の“感想の一番搾り”…つまり、最初に流れ出た感想です。
――銀次さんのYouTube チャンネル（「それいけ益々荘」）では、晩酌をしながら、何気ない日常を映す企画も人気ですが、こだわり抜かれた「一番搾り」を片手にやってみたい“ちょっと贅沢な”企画はありますか？
小橋：小橋的には沖縄の海で「一番搾り」を片手にゆっくり釣りでもしてみたいですねぇ。
銀次：やはり私の手製ネギ油炒飯とともにいただきたいですね。麦の旨みにこだわった「一番搾り」ですから、ネギ油炒飯の香ばしさとの相性は、まさしくマリアージュと言ったところでしょう。
――「せっかく飲むなら、ちょっといいビール」というキーワードにちなんで、最近した「ちょっとした贅沢」はありますか。
小橋：発泡酒から「一番搾り」に変えました！これは以前の僕からするとかなりの贅沢です！あと、疲れた日はタクシーに乗って帰ります！
銀次：いただいたロケ弁にスーパーで買ったサラダを付けるようになりました。なんならフルーツも買って豪遊する日さえあります。