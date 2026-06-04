スイカの旬がやってきました。スイカをおいしく食べるポイントや保存方法についてまとめました。

【写真で見る】「無敵に売れる」スーパーの店長も自信満々！ 旬のスイカが入荷中

「これからの時期は無敵に売れる」 スイカの旬が到来！

4日、スイカの収穫を行っていたのは千葉県富里市にある津田農園です。

津田農園 津田乃梨子 代表

「今まさにこの時期は（千葉の）富里スイカが旬の時期ですので、日本一美味しいスイカだと自負している」

生育も順調で、200玉を出荷したそうです。

そして金沢市のJA金沢市砂丘地集出荷場でも4日、スイカが初出荷されました。こちらも生育が順調で、平年より6日ほど早い出荷になったそうです。

また、埼玉県川口市のスーパー「新鮮市場」東本郷店では、熊本県産や茨城県産のスイカが店頭に並んでいました。カットスイカ（熊本県産）は537円、紅小玉スイカ（茨城県産）は1玉1058円という価格です。今後は関東近郊のスイカが並び始めるといいます。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成 店長

「もう少ししたら手に取りやすい価格になると思う。スイカがやっぱり、これからの時期はもう無敵に売れる時期になります」

スイカのおすすめ保存法 冷蔵庫に入れてOK？

出水麻衣キャスター：

スイカはメロンと違って、収穫したあとに追加で熟していかないため、手に取ったときが一番おいしいそうです。

そのため、保存方法にはコツが必要です。農林水産省HPによると、保存に適した温度は10〜15℃ということで、冷蔵庫だと少し冷えすぎてしまいます。場合によっては劣化を早めてしまう危険性があるということです。

おすすめの保存方法をスイカ通販専門店「あまいスイカ」の佐藤洸代表に聞きました。▼玉の場合だと、日陰で常温保存。最近は部屋の中も暑くなるので、頃合いをみてということですが、これで1週間程度もつということです。

▼スイカをカットしたら、切り口をラップで密閉し野菜室に入れ、3日以内に消費するのがおすすめだということです。

井上貴博キャスター：

少し冷えた感じがおいしいですし、スイカは冷蔵庫に入れていいというイメージがありました。でも、冷えすぎるとダメなんだというのは勉強になります。

出水キャスター：

冷蔵庫で冷やすのはいいのですが、冷えすぎると糖度を感じづらいので、食べる前に少し出しておいて常温に戻して食べると、糖度の高さも感じられるということです。