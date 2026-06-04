◆競泳 ▽日本選手権 第１日（４日、東京アクアティクスセンター）

男子１００メートル平泳ぎは岡留大和（インターナショナルＳＣ）が５９秒１１で優勝した。日本記録保持者の大橋信（しん、枚方ＳＳ）を０秒０７差でかわし、頂点に立った。２４年夏に米カリフォルニア大バークレー校に進学した２０歳が派遣標準記録を突破し、８月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）代表入りを確実とした。

前半はやや抑えめで泳ぎ、２８秒０９と３番手でターン。右隣のレーンを泳いでいた大橋を終盤にかわし、０秒０７差で優勝した。ゴール後はデッドヒートを繰り広げた大橋とハイタッチを交わした。「６０メートルから７５メートルを落ち着いていって、ラスト２５メートルで自分の泳ぎができるように、エネルギーをうまく使いながら泳げた」とプラン通りのレースに胸を張った。１位通過だった予選後は大学のコーチに動画を送り、修正点を聞き優勝をたぐり寄せた。

現在は米国に留学中。日本のレースに出るのは２４年３月以来、２年３か月ぶり。コンディションは万全ではなかったが、勢いのある１７歳を抑えて頂点に立った。米国ではウェートトレーニングを中心に行い、２５ヤードの短水路プールで週６回、長水路を週３回泳ぐ生活を送っている。日本出発時から体重は１０キロ増え、１００キロを持ち上げる筋力も誇る。「蹴る力やジャンプ力に直結する。日本ではウェートトレーニングがアメリカと比べるとフォーカスをおいていない。その辺で僕に利があった」と勝因を分析した。

米国に渡り２年が経過。「性格的にも、自分の水泳のスタイル的にもあっちの練習とコーチ陣とフィットしている」と充実した練習の日々を送っているという。堀が深く、ハーフのような顔立ちでもあることから「見るからに僕、日本人っぽくないじゃないですか？ そういうところがフィットしている」と冗談も交えつつ、「ウェートもやるし、そこまで距離を泳がずに練習を濃縮しているところが合っている」と大学生活を語った。

派遣標準記録を突破し、パンパシフィック選手権の代表入りが確実となった。今夏は大学の授業も詰まっており、文武両道の多忙な日々となりそうだ。２８年にはロサンゼルス五輪も控えるが、代表入りには関心が薄いという。「僕の水泳人生のゴールはＮＣＡＡ（全米大学体育協会）チャンピオン。チームでのタイトルを来年、再来年と目指している」と目標を掲げた。女医の常連だったが、今年度は７位に終わったチーム。来年度からは上級生となり、「自分がチームを作る立場。（来年）３月に一番いい結果がゲットできるように７か月過ごして、チームタイトルを取れれば」と青写真を描いた。