諏訪観光の新しいスタート地点に

諏訪湖と八ヶ岳を一望できる複合施設

施設には、観光案内所、レンタサイクル、カフェ、みやげショップ、新ブランド「élevage（えるばーじゅ）」のショコラ工房が入り、さらに展望テラスと足湯も完備されています。

「諏訪観光のスタート地点、拠点になれたらと思ってこの場所を作りました。ここから諏訪を楽しんでいただけたらうれしいです」とヌーベル梅林堂取締役の中村さん。

入り口正面には諏訪大社の御柱祭をモチーフにした壮大なシンボルが

諏訪エリア6市町村のみどころが描かれた観光マップ

入り口右には、諏訪エリア6市町村（諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、原村、富士見町）の大型観光マップが設置され、諏訪大社や上諏訪温泉をはじめ、諏訪湖のビュースポットとして有名な立石公園や、諏訪湖周辺の酒蔵9軒など観光スポットがひと目で分かります。

よく見ると、各市町村の特産品をモチーフにしたキャラクター「すわの仲間たち」（岡谷はまゆ玉、諏訪は石仏、茅野はかりんなど）がさりげなく描かれています。

e-バイクのレンタルは1日1500円

観光案内所では、eバイクのレンタルサービス（ヘルメット貸出し有）があるので、諏訪湖周辺のサイクリングロードを利用して湖を一周すれば、車では見逃してしまうような景色や発見に出会えるはずです。

中村ショコラティエの技が光る一粒一粒をじっくり選びたい

ヌーベル梅林堂は、諏訪湖テラスのオープンに合わせ高級チョコレートブランド「élevage」を立ち上げました。信州の自然や風土を映し出すショコラを目指し、世界各地のシングルオリジンカカオに、信州の特産物を活かしたユニークなフレーバーを取り入れています。

工房ではショコラティエがチョコレートを製造する様子をガラス越しに見学できる

「Bâton de chocolat 御柱」2700円

おすすめは、諏訪大社の御柱祭で使われる本柱をモチーフにした「Bâton de chocolat 御柱」。モミの木で燻製したマダガスカル産バニラを使用し、スモーキーな香りが印象的です。

「ボンボンショコラ8個入り」3000円

他にも、信州産くるみや日本酒、クロモジなどを使用したボンボンショコラ（写真）や八ヶ岳西麓ワインバレーのワインを使用した「八ヶ岳西麓ワインショコラ」4000円など、地域の食材を生かしたチョコレートが揃います。

信州の味が揃うみやげ販売スペースをチェック

諏訪の銘菓から信州各地の特産品まで、厳選された品々がずらり

1階には、ヌーベル梅林堂の看板商品「くるみやまびこ」をはじめ、味噌や米、りんご商品など信州各地の特産品の販売スペースがあり、真澄、麗人、太一など、諏訪湖周辺に蔵を構える信州を代表する銘酒も並びます。

こだわりの県産品を集めた「信州セレクト」コーナーや、諏訪湖テラス限定グッズも展開。限定ロゴ入りトートバッグや、入り口の観光マップに描かれた「すわの仲間たち」のキャラクターをデザインしたTシャツなど、オリジナルグッズは要チェックです。

「花火玉 中」2430円

なかでも注目は「花火玉」。実際に花火で使われる花火玉の容器にお菓子を詰めたユニークな商品で、諏訪の花火文化を感じられる一品です。

「すわの仲間たち」各238円

ヌーベル梅林堂自慢のくるみキャラメルを「すわの仲間たち」のキャラクターをかたどった最中で包んだ商品は、キャラクターごとに味にもひと工夫されています。

テイクアウトで楽しむ話題の商品

みやげ販売スペースに併設

テイクアウトカウンターでは、そばソフトクリーム、ボンボンショコラ、くるみやまびこなどの名物を1個から気軽に購入でき、隣接するテラス席で、諏訪湖の景色を眺めながら味わえます。

「くるみやまびこスタウト」1本920円

地元ブルワリー「8Peaks BREWING（えいとぴーくす・ぶるーいんぐ）」とコラボしたクラフトビール「くるみやまびこスタウト」も話題です。くるみやまびこを使って作られた、デザートペアリングできるお酒で、製造過程で出る端材を活用したアップサイクル商品という点も注目。

「信州そばソフト」550円

同施設オリジナルブレンドのソフトクリーム「信州そばソフト」は、ひと口ごとにそばの香りがふわっと広がります。

「ボンボンショコラ」1個400円、「オリジナルブレンドコーヒー」440円

ショコラ工房で販売する商品も1個から購入できます。フレーバーは日替わりで提供。

諏訪湖を一望するカフェ「DINING&CAFE Lemonglass (れもんぐらす)」

「スパイスカレー シュリンプ＆クラブ」2400円

カフェ「DINING&CAFE Lemonglass」は、ヌーベル梅林堂で10年間勤務した後に独立したオーナーが手がけ、「世界を旅するカフェ」をコンセプトに各国料理を提供しています。

人気は、レモングラスやこぶみかんがやさしく香る、10種類以上のスパイスをブレンドしたスパイスカレー。トッピングはオリジナル、福味鶏のロースト、シュリンプ＆クラブの3種類から選べます。

「FRENCH PUDDING カスタード＆ベリー」1375円

デザートメニューの「FRENCH PUDDING カスタード＆ベリー」は、地元ベーカリー「太養パン」のパンを2日間卵液に浸して仕上げる本格派のフレンチプディング。カルダモン、シナモン、クローブが香るスパイスクリームとともに味わう、贅沢な逸品です。

「キャロットケーキ」704円

ちょっと小腹が空いたときにおすすめな「キャロットケーキ」は、生の人参を荒刻みにして食感と香りを残し、くるみを加えた生地に、ラムレーズンチーズクリームを合わせた一品。

バリスタの田中愛菜さん

店内にはバリスタが常駐し、注文ごとに一杯ずつ丁寧にコーヒーを淹れてくれます。

諏訪湖がより美しく見えるよう設計されている

２階には諏訪湖と八ヶ岳を一望する展望デッキがあります。気持ちの良い風に当たりながら、1階のテイクアウトカウンターで購入した商品をこちらで楽しむのもおすすめ。

営業時間内は無料で利用できる足湯も完備。取材時には、足湯に浸かりながら諏訪湖の景色を描く人の姿も見られました。家族連れ、カップル、ひとり旅など、さまざまな人が思い思いに過ごせる空間です。

使い勝手抜群の諏訪湖テラス。観光の始まりに、ちょっとした休憩に、おみやげ探しにとぜひ活用してみてはいかがでしょうか。



■諏訪湖テラス（すわこてらす）

住所：長野県岡谷市湊4-18-18

TEL：0266-84-3774

営業時間：9〜18時、カフェ7〜17時（モーニング7〜11時、ランチ11〜17時）

定休日：元日、カフェは木曜

Text：小池茉奈

Photo：中山裕也

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。