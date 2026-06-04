女子ゴルフの海外メジャー第2戦全米女子オープンは4日（日本時間同日深夜）にカリフォルニア州のリビエラCCで開幕する。

メジャー2勝目を狙う19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（27＝サントリー）は3日、会場で最終調整した。

前回大会10位以内の資格で出場する渋野は「この大会に出られることは当たり前じゃない。楽しんでできたらいい」と意気込みを語った。

リビエラCCはフェアウエーが狭く、グリーンが小さい難コース。粘りのあるキクユ芝のラフ、不規則に転がるポアナ芝のグリーンも難敵になりそう。

渋野は「（キクユ芝は）力強くというか、勇気持って打つのが重要なのかな。グリーンも読みにくいし、難しさ満載」と苦笑した。

米ツアーに主戦場を移して5年目となる今季はここまで7試合で予選通過3回。クローガー・クイーンシティー選手権の47位が最高と思うような成績を残せていない。だがメジャーの大舞台でこそ実力を発揮するのが渋野の強み。全米女子オープンでも20年が4位、24年が2位、25年が7位と3度トップ10入りしている。

予選ラウンドはメジャー5勝のツェン・ヤニ（台湾）と、14年全米女子オープン覇者のミシェル・ウィーウエスト（米国）と同組で回る。

豪華なペアリングに「なんでその組に入れてもらったんだろうって思った。ヤニは今年練習ラウンドで一緒に回ったことがある。ミッシェルさんはテレビでしか見たことがない。すごく楽しみ。自分も頑張らんといけん」と笑顔を見せた。