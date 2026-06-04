「E-3MC」プレミアム・シルバー

SOULNOTEは、同社が「考えうる最高のMC/MM再生を目指した」というフォノイコライザー「E-3MC」を10月に発売する。価格は181万5,000円。カラーはプレミアム・シルバー、プレミアム・ブラック。

「E-3MC」プレミアム・ブラック

世界初という、左右GND完全分離のフォノイコライザーとなっており、シャーシ、Lch、Rchの3つのGNDを完全分離できる。

SOULNOTE 3シリーズのアンプと組み合わせることで、カートリッジからスピーカーまで左右のGNDが一度も繋がることのない完全分離システムを構築できる。その結果、「類稀なる広大な音場空間の再現が可能」という。

なお、ターンテーブルやアームの仕様によっては、左右GNDをシャーシに繋ぐ必要がある。この操作はフロントパネルの CHASSIS GNDボタンにより可能。

MC/MM再生に特化した新開発のMC Type-Rサーキット(ディスクリート ハイゲイン 対アース増幅 non-NFB バランス回路)を採用。全てがGNDを基準に動作するシングル方式で、プッシュプルやバイアス回路を追放。非常にシンプルなnon-NFB回路により、過渡応答に優れた音楽信号の鮮度を守っている。

新開発のMC Type-Rサーキット

左右独立のMC Type-Rサーキット専用大型トランスと、リレーコントロール電源用の3トランス構成。25Wのフォノアンプに対して、消費電力に500Wパワーアンプ相当の電源容量を与えており、「この余裕が揺るぎない音楽再生を支える」とのこと。

アナログ電源トランスとして、新開発の銅ショートリング付きトロイダルトランスを採用。リーケージフラックスに起因するノイズを抑え、微細な表現力をさらに向上させた。

整流コンデンサには特別に選別された高耐圧小容量低倍率箔フィルターコンデンサを採用。使用本数で容量を最適化し、電源トランスの負荷を軽減する事で、強力な電源トランスの実質レギュレーションをさらに向上させた。

整流ダイオードには、許容突入電流値が強化された最新スペックのSiCダイオードを採用。「考えうる最強かつハイスピードな電源構成」という。

ハイスピード無帰還電源

2つのメイン電源トランスの電源スイッチとして、音質の優れた大型パワーリレーをそれぞれ独立して2個、無固定で配置。フロントパネルの電源スイッチはコントロール系サブトランス専用。大電流接点である電源スイッチを電源トランスごとに独立させる事で、音質への影響を抑えている。

アンプブロック、各端子、ACインレット、トップカバー、ボトムカバーは全てフローティングし、無固定化している。「シャーシのストレスを抜くことで、自然で開放的な音楽再生を実現できる」とのこと。

リレーは、リファレンス・ソウルノート・リレーの「RSR-2-12D」を採用。水銀リレーに近い性能を発揮するという超低損失ガラス管密封リードリレーをベースに、カスタマイズしたもので、ワイヤーと比較しても音質的に遜色なくなるレベルまで追い込んだ、オリジナルのカスタムリレーだという。E-3MCでは音質に関わる全てのリレーに、この「RSR-2-12D」を採用している。

RSR-2-12D

人工衛星グレードの超高精度フォイル抵抗をベースに、音質にこだわってカスタマイズした、超高精度ネイキッドフォイル抵抗を採用。モールドやディップによるダンプや癖を排除するためにネイキッド化。「最高音質の抵抗を独自に開発した」という。

超高精度ネイキッドフォイル抵抗を採用

MCの入力はバランス×1、アンバランス×2。MMの入力はアンバランス×1。出力はバランス×1、アンバランス×1。入力感度はMCが0.4mV、MMが4mV。消費電力は25W、最大外形寸法は454×431×189mm(幅×奥行き×高さ、足含む)、重量は約26kg。