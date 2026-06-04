“車成金”チョコプラ長田＆ユージ、車愛爆発で意気投合 長田＆向井「外国系の芸能人の人ってやたらお金持ってない？」→ユージ回答

“車成金”チョコプラ長田＆ユージ、車愛爆発で意気投合 長田＆向井「外国系の芸能人の人ってやたらお金持ってない？」→ユージ回答