“車成金”チョコプラ長田＆ユージ、車愛爆発で意気投合 長田＆向井「外国系の芸能人の人ってやたらお金持ってない？」→ユージ回答
お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とお笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむBSよしもとの“ゆる旅番組”『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』（毎週土曜 後9：00）の#77が、6月6日に放送。今回は、タレントのユージがゲスト出演する。
【写真】新たな車を物色？運転席に試乗するユージ
2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない2人の姿が垣間見える内容になっている。
今回は「トヨタモビリティ東京 高井戸桜上水店」からスタート。長田とユージがよく車を買うこともあり、向井は「車成金の2人」と紹介。そんな向井とユージは、朝のラジオでパーソナリティーを務めている共通点が。向井は「（ユージの）カネの出どころも気になる」「（朝のラジオだけでは）買えないから」とバッサリ。笑いを起こします。
そんな3人で人気車種や最新車種を見ていくことに。熱量が高く、細部にわたって解説をするユージに長田も共鳴。話が弾む2人に向井は「（長田もユージも）生き生きしている。球（話）にキレがある」とコメント。
車を見たあとは、3人で東京・あきる野市までドライブ。ユージが高級車を購入した、という話をきっかけに「外国系の芸能人の人ってやたらお金持ってない？」という話題に。
ユージは「よく言われるんですけど、地味にブレイクしているんですよ」と返答。「僕のモットーは『バレずにブレイク』。バレると僕みたいなメンタルの人は維持するのが難しいんです」「いまスケジュールだけ見たら大ブレイクです」と述べ、2人を笑わせる。
現在、ユージは通販番組に出演中。通販番組だけで年間365本もの出演本数になる一方で、主要のテレビ出演ランキングには入っていないのだとか。その理由とは。さらに四国の旅番組にも出演しているというユージ。「実は四国で大人気。四国で大人気ということは『バレずにブレイク』の法則に則っている」と自信をのぞかせる。しかし「四国では歩けない」と豪語した際には「本当に!?」とツッコミが入り…。
このほかにも、ユージの愛車遍歴や、長田とユージがあるノリをはじめて向井が注意する一幕も。
【写真】新たな車を物色？運転席に試乗するユージ
2022年4月にYouTubeでスタートした同番組。BSよしもと版では、チャンネルで楽しめる“プライベート感満載”のやりとりはそのままに、テレビならではの企画も盛り込んでいるため、ここでしか見られない2人の姿が垣間見える内容になっている。
そんな3人で人気車種や最新車種を見ていくことに。熱量が高く、細部にわたって解説をするユージに長田も共鳴。話が弾む2人に向井は「（長田もユージも）生き生きしている。球（話）にキレがある」とコメント。
車を見たあとは、3人で東京・あきる野市までドライブ。ユージが高級車を購入した、という話をきっかけに「外国系の芸能人の人ってやたらお金持ってない？」という話題に。
ユージは「よく言われるんですけど、地味にブレイクしているんですよ」と返答。「僕のモットーは『バレずにブレイク』。バレると僕みたいなメンタルの人は維持するのが難しいんです」「いまスケジュールだけ見たら大ブレイクです」と述べ、2人を笑わせる。
現在、ユージは通販番組に出演中。通販番組だけで年間365本もの出演本数になる一方で、主要のテレビ出演ランキングには入っていないのだとか。その理由とは。さらに四国の旅番組にも出演しているというユージ。「実は四国で大人気。四国で大人気ということは『バレずにブレイク』の法則に則っている」と自信をのぞかせる。しかし「四国では歩けない」と豪語した際には「本当に!?」とツッコミが入り…。
このほかにも、ユージの愛車遍歴や、長田とユージがあるノリをはじめて向井が注意する一幕も。