◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）

緊急登板した巨人・森田駿哉投手が４回１／３を３失点。終盤の劇的逆転勝利へ望みをつないだ。

この日の先発、戸郷が２回先頭・紅林の頭部に死球を当て、わずか１４球で危険球退場。「翔征もすごく立ち上がりがよかったので、きょうも（登板は）ないかなと思っていた。まさかという感じだったんですけど、しっかりと１人目からある程度自分のボールが投げられた」。ブルペンで約１０球、マウンドでの投球練習でも１０球を投げ打者と対戦。「時間は取ってもらっていたので、慌てることなくしっかりとブルペンで準備できた。雰囲気、状況を一度整理して試合に臨むことができた」。２回無死一塁を無失点でしのぐと、５回まで無安打投球。６回には４連打を浴びたが、３失点で耐えた。橋上監督代行も「緊急登板だった森田投手がしっかり投げてくれた。僅差の試合でずっといけましたから。きょうの試合で１つのポイントになった」とたたえた。

いきなりの登板で役目を果たしたが、失点の場面について反省も惜しまなかった左腕。「どういう状況でも試合をつくれるように。いつ呼ばれてもいいように準備していかないといけない。そこを継続してやっていけたら」と力強く語った。