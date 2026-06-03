HKT48が3日、公式サイトで専用劇場の移転を発表した。

今年秋、現在のみずほPayPayドーム福岡に隣接する「BOSS E・ZO FUKUOKA」から博多・中洲エリアの「010 BUILDING」内へ移転、開業する。

発表では「本日の劇場公演にて発表させていただきました」とした上で「HKT48は結成15周年という節目を迎えるにあたり、専用劇場の移転を決定いたしました」と報告。

詳細については「現在営業しております『BOSS E・ZO FUKUOKA 1F』での営業は、2026年7月26日(日)をもちまして終了し、2026年秋、新たに『010 BUILDING(福岡市博多区住吉)』内へ専用劇場を移転・開業いたします」としている。

移転先となる博多・中洲エリアについて「福岡の交通の要所に近く、遠方からお越しいただく皆さまにとっても、地元の皆さまにとっても、利便性の高い場所となります」と説明。さらに「『010 BUILDING』は、ホテルや多くの飲食店、娯楽施設が集まるキャナルシティ博多、そして新たな福岡のランドマークとしてリニューアル中の清流公園などに隣接しており、近隣施設との連動による波及効果が期待できます」と立地の良さを強調している。

HKT48の劇場は2011年11月にホークスタウンモールに初代の専用劇場「HKT48劇場」を開設。ホークスタウンモールの再開発のため16年4月、福岡の中心地でもある天神の「西鉄ホール」に専用劇場ではない形で移転。西鉄ホールの他にも「パピヨン24ガスホール」「スカラエスパシオ」でも劇場公演を行った。その後、20年11月に現在の「BOSS E・ZO FUKUOKA」に2代目の専用劇場として移転していた。