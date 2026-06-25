今日6月25日は、台風周辺の湿った空気が流れ込み、梅雨前線の活動が活発な状態が続くでしょう。九州から関東は広く雨で、大雨となるおそれがあります。特に九州北部(福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県)では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。沖縄には台風7号が近づき、次第に荒れた天気となるでしょう。沖縄は荒天九州〜関東で雨九州北部で線状降水帯発生のおそれ台風7号が近づ