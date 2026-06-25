「衰退する郊外」と言われがちだった多摩ニュータウンの中心地・多摩センターに、いま子育て世代が集まりはじめている。駅周辺の地価は2014年から十年以上にわたり上昇を続け、空き家・空き室数は減少、20〜30代のファミリー層の転入増加も続いているという。かつて百貨店が並んだ駅前は、無印良品やユニクロ、ニトリなど生活密着型の専門店が集まる「ココリア多摩センター」に姿を変え、保育室付きコワーキングスペースまで備える