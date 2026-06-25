25日午前7時04分ころ、中米のベネズエラでマグニチュード7.1の大きな地震がありました。震源地は、中米ベネズエラの沿岸で北緯10.4度、西経068.4度、震源の深さは不明、地震の規模を示すマグニチュードは、7.1と推測されます。一般的に、この規模の地震が海域の浅い領域で発生すると、津波が発生することがありますが、気象庁によると、この地震による日本への津波の影響はないということです。