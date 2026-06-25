北中米ワールドカップでは、アルゼンチン代表のリオネル・メッシやノルウェー代表のアーリング・ハーランドなど、世界を代表するストライカーたちが結果を残し、チームを勝利へ導いている。そんなトッププレーヤーたちについて問われた日本代表の上田綺世は、まず率直な敬意を示した。「さすがだなと思います」もちろん刺激も受けている。「世界のトップクラスの選手たちが、普段からずっとやっているクラブじゃないチー