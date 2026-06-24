長年愛され続けるCONVERSEの「ALL STAR」から、モードなエッセンスを取り入れた新シリーズ「ALL STAR POLARIGE」が登場します。アイコニックなデザインをベースに、シャープなシルエットや上質な素材使いで再構築された注目コレクションです。日本国内生産による丁寧な仕上がりも魅力。2026年7月3日より発売される新作3モデルの魅力を詳しくご紹介します♡ モードな存在感を放つSHIN-HI