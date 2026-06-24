奄美大島の海岸で、国の天然記念物に指定されているオカヤドカリを捕獲したとして中国籍の男2人が逮捕されました。男らは「採取を禁止されていると知らなかった」と話しているということです。100匹以上のオカヤドカリ。国の天然記念物です。このオカヤドカリを許可なく捕獲したとして、24日、28歳と33歳の中国籍の男2人が、文化財保護法違反の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男らは23日午後5時ごろ、奄美大島の海