「非常に残念に思います」──。日本維新の会の看板政策「副首都法案」が連立を組む自民党から修正を余儀なくされ、維新の吉村代表（大阪府知事）は23日の会見で改めて悔しさをにじませた。高市1強に言いなりで維新の存在感は薄まるばかり。払拭しようと悪あがきに必死だ。【もっと読む】 「聞く権利」の妨害がだめなら、「知る権利」の妨害はもっとだめですよね？ 維新・吉村代表を日本中学生新聞が直撃政府が来月まとめる経済