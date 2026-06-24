人気ユーチューバーのヒカルが２４日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。実業家の三崎優太氏と溝口勇児氏のバトルを?外野?から分析した。三崎氏と溝口氏は共演していたユーチューブチャンネル「ＲＥＡＬＶＡＬＵＥ（リアルバリュー）」をめぐり対立。３月に暗号資産「ＳＡＮＡＥＴＯＫＥＮ（早苗トークン）」の問題が噴出してから、三崎氏はリアルバリュー側に配信停止や謝罪を要求し、受け入れられないことが分か