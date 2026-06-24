6月23日、「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノ被告の初公判が東京地裁で開かれた。自省の弁もあったものの、法廷で飛び出したのは、被害者への“恨み節”だったーー。「デヴィ被告は元マネジャーらに暴力を振るったとして2件の暴行罪に問われています。2025年2月、都内の飲食店で秘書だった女性Aさんにおしぼりやシャンパングラスを投げつけたとされ、同年10月には都内の動物病院で当時のマネジャーだった女性Bさんを殴ったり