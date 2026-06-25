大阪の「粉もん」文化を象徴するソウルフードであり、安価で手軽に食べられる“庶民の味”として親しまれてきた「たこ焼き」。そんなたこ焼きの専門店として関東で生まれ、今や400店舗以上を構える一大チェーンとなっているのが、株式会社ホットランドホールディングスが運営する、ご存じ「築地銀だこ」だ。築地銀だこのたこ焼きといえば、表面が油で揚げられており、生地の中までしっかり火が通った、 “外はパリッ、中はトロッ”