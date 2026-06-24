「Siri AI」の登場でiPhoneをはじめとするApple製品に及ぼす影響は？6月9日に開催されたAppleの開発者向けイベント「WWDC26」で発表されたのが、年内に登場予定の大幅アップデート版Siri。「Siri AI」として刷新された注目機能はどう進化したのか？そして、今後iPhoneをはじめとするApple製品に与える影響などを解説します！【画像】Siriが「Siri AI」にリニューアル！＊＊＊【GeminiベースのSiri AIの実力は？】6月9日、App