お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之さんは6月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。とある芸人に似ている警察官とのツーショットを公開し、賛否両論が集まっています。【投稿】井口浩之の写真が問題に「ん？これ人種差別なん？」井口さんは「メキシコでアントニーが警察やってた」とつづり、1枚の写真を投稿。現地の警察官とのツーショットです。警察官は、お笑いコンビ・マテンロウのアントニーさんによく似ています。井口さん