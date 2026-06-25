5月21日に東京ドームで開催されたライブをもって乃木坂46を卒業した梅澤美波が、6月28日に生放送で送るTBS『サンデー・ジャポン』（前9：54）に卒業後初めてテレビ出演する。【動画】バナナマンからの“粋な”卒業祝いに大喜びする梅澤美波2016年9月加入の3期生で、23年からは3代目キャプテンとしてグループを牽引。約9年8か月の乃木坂人生に幕を下ろした梅澤。“グループ卒業後初”のテレビ出演では、梅澤が慕う元乃木坂46・1