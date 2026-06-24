お笑いタレント・みなみかわ（43）が23日放送のTOKYOMX「小峠英二のなんて美だ!」（火曜深夜0・00）に出演し、自身の出身大学を明かす場面があった。この日のテーマは「裁判」だったが、そこで「傍聴に行ったことはある?」という話題になった。そこでみなみかわは「ないんですけど、でも僕は関西大学の法学部なので」と突然の告白。「ホンマに司法試験を目指してたときがあったんですよ。2カ月でやめたんですけどね。“あ