東京・北区の小学校の児童ら11人がけがをした火事で、40代の女性教員が火元となった音楽準備室の当時の状況について、「洗濯物を乾かしていた」と話していることが分かりました。■「洗濯物乾かしていた」焼け跡からハンガーなど19日、東京・北区の小学校で発生した火事。児童らは教員の指示に従い窓の外へ出て、ひさしの上へ避難しました。滝野川第三小学校校長「あのような状況でありながらも、（教員の）指示のもと子どもたち