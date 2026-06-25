ワールドカップ北中米大会サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で、カタールのMFマティボに5試合出場停止処分が下された。英公共放送「BBC」が現地時間24日に報じた。18日（日本時間19日）のグループB第2節カナダ戦で相手選手と接触し一発退場。大怪我を負わせていた。処分の対象となったのは後半6分、マティボがカナダMFコネへタックルした場面。ピッチに転倒し、うずくまったコネの脚はあらぬ方向へ曲がっているように映っ