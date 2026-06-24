サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、3Dゾーンランバーサポートと5Dアームレストを搭載し、体格や姿勢に合わせて細かく調整できる快適な高機能メッシュチェア「150-SNCM76BK」を発売した。■腰を包み込む3Dゾーンランバーサポート長時間のデスクワークで気になる腰への負担。本製品は前後3段階で調整できる3Dゾーンランバーサポートを搭載し、腰まわりをしっかりとホールドする。体格や座り方