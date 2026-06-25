世界最大規模のアニメーション映画祭として知られる「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」（フランス）で現地時間24日、Netflixのラインナップ発表イベント「Next on Netflix Animation」が開催された。【画像】この記事に関連するすべての写真会場には約900人のファンが集結。Netflix映画『レイ・ガン』の監督を務めるブラッド・バードや、『ゴーストバスターズ：ナイト・シフト（原題）』の製作総指揮陣（ベン・ヒボン、