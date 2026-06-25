◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦スコットランド―ブラジル（２４日、マイアミ競技場）唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦する。右足を痛めていたブラジル代表ＦＷネイマールがベンチ入りした。大会開幕から別メニュー調整が続き、直近２試合はメンバー外だったが、２１日、２２日と続けてチーム練習に参加。ブラジルメディ