◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージC組 第3節 ブラジル 3-0 スコットランド(日本時間25日、マイアミ・スタジアム)グループCで首位に立つブラジル代表は、第3節でスコットランドと対戦。前半のうちにヴィニシウス・ジュニオール選手の2ゴールでリードを奪うと、後半にも1点を追加。その後、ネイマール選手も途中出場し攻守に安定した戦いを披露。圧巻の勝利でグループステージ首位突破を決めました。ブラジルは試合開始