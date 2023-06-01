◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表（FIFAランキング18位）はグループステージ第2節でチュニジア（同45位）に4-0で快勝。FWの上田綺世選手がワールドカップ初ゴールを含む2得点の活躍を見せました。日本テレビの中継で解説を務めた日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑選手は、エースストライカーの活躍を高く評価。「本人もも