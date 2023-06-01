機能性に優れた“乾きやすい”バスタオルが続々登場しているが、そもそもバスタオルを洗う頻度や柔軟剤を使う頻度は？…乾きにくい…悩みを解決するバスタオルが続々登場洗濯物が乾きにくくなるこの時期。大変なのが…、街の人：（カビで）バスタオルが黒っぽくなってきて、梅雨なので乾かないのがとても心配です。街の人：すぐ乾いてくれるタオルがあればいいなって思います。ひときわ大きく乾きづらいのが、バスタオル。しかし今