FIFAワールドカップ2026・グループB第3節が現地時間24日に行われ、スイス代表とカナダ代表が対戦した。3大会連続で決勝トーナメントに進んでいるスイス代表は今大会、13日に行われた初陣のカタール代表戦こそ1−1で引き分けたが、18日の第2節ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表を4−1で破った。一方で、今大会の共催国であるカナダ代表は、12日の第1節でボスニア・ヘルツェゴビナ代表と1−1で引き分け、FIFAワールドカップで