日経平均株価がアメリカ市場の下落を引き継いで一時600円あまり値を下げ、円相場も1ドル161円台半ばで取引されるなど、週明けから円安が進行している。もし162円台になれば、1986年12月以来、およそ40年ぶりの円安ドル高水準となる。【映像】約40年ぶりの円安水準、当時の三原山噴火の様子ニュース番組『わたしとニュース』では、この記録的な円安水準が私たちの生活にどのような影響を与えるのか、エコノミストの崔真淑氏とと