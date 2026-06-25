北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、1次リーグB組第3節・カナダ―スイス戦で地元カナダがスーパーゴールを決めた。NHKで解説を務めた元日本代表の名手・柿谷曜一朗氏も「今大会No.1ゴール。今大会どころか……見たことないです」と絶賛する一撃。地元サポーターも歓喜に酔いしれた。衝撃のゴラッソは後半31分に決まった。0-2の劣勢で迎えたカナダ。最終ラインから裏へのロングフィードに抜