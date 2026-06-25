原子力規制庁によりますと、青森県の東通原発、六ヶ所村の核燃料施設、宮城県の女川原発に異常は確認されておらず、周辺の放射線量を観測するモニタリングポストの値にも変化はないということです。6月25日7時30分、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測されました。この地震による津波の心配はないということです。