北海道・江別警察署は2026年6月24日、窃盗の疑いで、江別市見晴台に住む会社員の26歳の男を再逮捕しました。男は、5月15日午前0時半ごろ、江別市野幌町の飲食店内で現金1万円を盗んだ疑いがもたれています。警察によりますと、男と男性は飲食店の客で、2人に面識はないということです。従業員から「お客さんが窃盗被害にあった」と通報があり、防犯カメラの映像などを捜査して男を特定、逮捕しました。調べに対し男は「財布の中か