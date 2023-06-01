魔女狩りだ。一部のファンの怒りが特定の選手に集中し、批判を越えた攻撃へと発展している。【関連】韓国、“負ければW杯早期敗退”もあり得る「最悪のシナリオ」ホン・ミョンボ監督率いるサッカー韓国代表は6月19日（日本時間）、メキシコ・グアダラハラのエスタディオ・グアダラハラで行われた北中米ワールドカップ・グループA組第2節でメキシコに0-1で敗れた。韓国は開催国メキシコを相手に互角の戦いを繰り広げた。しかし、後